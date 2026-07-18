Forti mal di testa emorragia cerebrale fatale per una giovane insegnante di religione | due medici indagati

La Procura indaga sulla morte di una donna di 48 anni, deceduta il 2 luglio all’ospedale di Padova a causa di un’emorragia cerebrale. La donna, insegnante di religione originaria di Montagnana, aveva accusato forti mal di testa prima del decesso. Due medici sono stati iscritti nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta. La procura sta cercando di chiarire le cause del malore e le eventuali responsabilità mediche.

La Procura vuole fare piena luce sulla morte di Sara Camon, insegnante di religione di 48 anni, originaria di Montagnana, deceduta il 2 luglio scorso all’ospedale di Padova per una emorragia cerebrale. In seguito all’esposto presentato dal marito Giovanni e dai familiari, il sostituto procuratore Andrea Girlando ha infatti aperto un fascicolo per omicidio colposo in ambito sanitario. La docente, che era stata ricoverata a Padova in condizioni disperate dove è poi deceduta nonostante i tentativi di salvarle la vita, aveva convissuto per oltre trent’anni con una malformazione artero-venosa cerebrale (Mav) ed era seguita dal 2019 da un’equipe dell’ospedale di Verona. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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