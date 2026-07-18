Sara Camon, 48 anni, è morta a causa di un'emorragia cerebrale. La Procura ha iscritto nel registro degli indagati due medici dell'ospedale Borgo Trento di Verona, con l’accusa di omicidio colposo. La vicenda è oggetto di indagine.

MONTAGNANA - La morte della maestra di religione Sara Camon di 48 anni è finita nel mirino della Procura. Nel registro degli indagati, con l’accusa di omicidio colposo, sono stati iscritti due medici dell’ospedale Borgo Trento di Verona. Secondo l’accusa, rappresentata dal sostituto procuratore Andrea Girlando, l’insegnante non è stata sottoposta alle cure del suo caso in tempi stretti. Sara, ancora secondo l’accusa, a causa di una malformazione alle arterie del cervello avrebbe avuto bisogno di un intervento immediato già ad aprile di quest’anno nel reparto di Neuroradiologia dell’ospedale di Verona. Sara Camon, la maestra di religione muore a 48 anni per un'emorragia cerebrale: il coma, la fede e la tragedia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Sara Camon, la maestra di religione muore a 48 anni per un'emorragia cerebrale: due medici indagati

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Sara Camon, la maestra di religione muore a 48 anni per un'emorragia cerebrale

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