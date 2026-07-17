Formula 1 GP del Belgio 2026 | oggi le prove libere a Spa-Francorchamps Orari e dove vederle

Oggi si svolgono le prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 a Spa-Francorchamps, tredicesimo appuntamento del campionato di Formula 1. La sessione si svolge sul circuito noto per le sue caratteristiche tecniche e per la sua storia nel motorsport. Gli orari e i dettagli su come seguirle sono disponibili, ma non sono stati specificati nel testo. La gara si disputa nel contesto del Mondiale 2026, dopo la vittoria della Ferrari a Silverstone.

La Formula 1 torna protagonista con il Gran Premio del Belgio, tredicesimo appuntamento del Mondiale 2026. Dopo il successo della Ferrari a Silverstone, l’attenzione si sposta sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, uno dei tracciati più affascinanti e impegnativi del calendario. La giornata di venerdì 17 luglio è dedicata alle prove libere, fondamentali per piloti e team in vista delle qualifiche e della gara di domenica. Ferrari cerca conferme dopo Silverstone. Il Cavallino Rampante arriva in Belgio con il morale alto grazie alla vittoria conquistata da Charles Leclerc nel Gran Premio di Gran Bretagna. Sul circuito di Silverstone il pilota monegasco ha preceduto la Mercedes di George Russell, mentre Lewis Hamilton ha completato il podio regalando alla Ferrari una preziosa doppietta. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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