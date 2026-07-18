Formula 1 a Spa super pole di Antonelli Verstappen in agguato Più dietro le Ferrari

Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Spa-Francorchamps, la sesta del suo 2026. La sua prestazione ha confermato i risultati delle prove libere di venerdì e sabato mattina. Verstappen si è classificato in seconda posizione, mentre le Ferrari si sono collocate più indietro nella griglia di partenza.

Kimi Antonelli parte davanti a tutti anche in Belgio. Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position sul circuito di Spa-Francorchamps, la sesta del suo 2026, confermando nella sessione di qualifiche quanto aveva già mostrato nelle prove libere di venerdì e di sabato mattina. Niente grandi sorprese in qualifica. Le qualifiche hanno ricalcato lo schema della terza sessione di prove libere, con qualche variabile importante da considerare. Uno straordinario (come quasi sempre accade) Verstappen si è piazzato secondo, a tre decimi da Antonelli, ma con un asterisco: la scia decisiva offertagli dal compagno di squadra Isaac Hadjar, che lo ha trascinato nell’ultimo settore, è stata determinante, come ha confermato lui stesso. 🔗 Leggi su Panorama.it

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