© US Mediaset Un’alleanza inaspettata prende forma nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Appena Halit Argun riesce ad ottenere la custodia esclusiva del piccolo Halitcan, Yildiz Yilmaz decide infatti di allearsi con la ‘nemica’?ahika Ekinci per mandare a monte il matrimonio tra l’uomo e Ender Çelebi. Le due donne possono così contare sull’aiuto di Yi?it, che si introduce a villa Argun per mettere zizzania tra la madre e l’imprenditore e controllare la situazione dall’interno. Nei prossimi giorni, Forbidden Fruit è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. È possibile seguire la dizi anche in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Forbidden Fruit, anticipazioni dal 20 al 24 luglio 2026: Yildiz perde la custodia di Halitcan e si allea con ?ahika

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Forbidden fruit Anticipazioni Dal 13 al 17 Luglio Niente Yildiz o Sahika: Halit sposa Ender!

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[SPOILER] Forbidden Fruit: anticipazioni dal 13 al 17 luglio! Yildiz nella trappola di Ender reddit

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