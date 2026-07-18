fondi cariplo sostegno a 70 progetti

Notizia in breve

La Fondazione Comunitaria del Varesotto ha assegnato circa 930mila euro a 69 progetti nel 2026. I fondi sono stati distribuiti tramite i principali strumenti di sostegno attivati quest’anno. La cifra totale riguarda settantuno progetti, con alcune iniziative che hanno ricevuto contributi superiori a 20mila euro. La ripartizione dei fondi copre ambiti diversi, tra cui cultura, sociale e ambiente. La distribuzione si è concentrata principalmente sul territorio locale.