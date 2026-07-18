Fondi Cariplo Sostegno a 70 progetti
La Fondazione Comunitaria del Varesotto ha assegnato circa 930mila euro a 69 progetti nel 2026. I fondi sono stati distribuiti tramite i principali strumenti di sostegno attivati quest’anno. La cifra totale riguarda settantuno progetti, con alcune iniziative che hanno ricevuto contributi superiori a 20mila euro. La ripartizione dei fondi copre ambiti diversi, tra cui cultura, sociale e ambiente. La distribuzione si è concentrata principalmente sul territorio locale.
Ammontano a quasi un milione, per la precisione 930mila euro, i contributi complessivi assegnati dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto a favore di 69 progetti, attraverso i principali strumenti di sostegno attivati nel 2026. Le risorse rientrano nello stanziamento territoriale annuale che Fondazione Cariplo destina al territorio. Attraverso questo modello la Fondazione Comunitaria seleziona i progetti, accompagna gli enti nella loro realizzazione e promuove, accanto ai contributi, la raccolta di ulteriori risorse presso la comunità locale, confermandosi il principale ente filantropico della provincia. I progetti sostenuti si distribuiscono tra ambito sociale, culturale e inter-area, offrendo uno sguardo trasversale sui bisogni e sulle energie presenti nel territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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