Follia al Giro! Dà una testata a un avversario e viene squalificato | guarda il video

Da gazzetta.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante una tappa del Giro, un ciclista di 28 anni ha colpito con una testata un avversario. L'episodio è stato ripreso in un video e ha portato all'intervento immediato dei Commissari. La decisione include una multa, la squalifica dal giro, un cartellino giallo e la perdita di 13 punti in classifica.

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Immediata la decisione dei Commissari contro Enrico Zanoncello, ciclista 28enne protagonista dell'episodio: multa, squalifica, cartellino giallo e -13 punti in classifica. Incredibile quanto successo durante gli ultimi chilometri della 15esima tappa del Giro d'Italia. Il ciclista 28enne Enrico Zanoncello, in forza alla squadra Bardiani CSF 7 Saber, ha rivolto una testata contro un avversario e ha compromesso la sua possibilità di concludere la gara. Un paio d'ore dopo la fine della tappa è arrivato il verdetto dei Commissari contro Zanoncello: squalifica immediata, decurtazione di 13 punti dalla classifica, multa di 500 franchi svizzeri e cartellino giallo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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