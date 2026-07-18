Foden-Milan | è possibile?

Il contratto di Phil Foden con il Manchester City scade a giugno 2027. Il giocatore ha disputato 50 partite e segnato 10 gol in tutte le competizioni durante l’ultima stagione. Tra i nomi associati al Milan in vista della prossima stagione, il suo nome è stato menzionato come possibile acquisto.

Tra i vari nomi accostati al Milan in vista della prossima stagione, nei giorni scorsi è uscito quello di Phil Foden. Il fantasista inglese, reduce da una stagione da 50 presenze con 10 gol e 7 assist in tutte le competizioni, ha un contratto in scadenza a giugno 2027 e potrebbe lasciare il Manchester City. Giocatore di enorme talento, Foden milita da sempre nei Citizens, con cui ha vinto tutti i trofei dell’era Guardiola che sono stati ben 20. Nel corso delle stagioni Foden è cresciuto in maniera esponenziale diventando una pedina essenziale dello scacchiere di Guardiola, in particolare nella stagione 2223, quella del triplete, con 15 gol e 8 assist. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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