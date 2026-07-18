Un uomo che dal 1972 vive come eremita ha raccontato di aver lasciato la professione di fotografo per fare il pastore in un paese di montagna. Ha riferito di avere come unico amico l’ex sindaco e di non frequentare più il centro abitato, sperando che gli siano stati riconosciuti i suoi intenti pacifici. La sua giornata inizia con una colazione a base di marmellata, formaggio e prosciutto, poi si occupa delle pecore, della stalla e delle attività stagionali come la legna e l’orto.

Si alza «appena vien chiaro»; poi, dopo la colazione a base di marmellata, formaggio e prosciutto, controlla le pecore e sistema la stalla; d’inverno taglia la legna e alimenta il fuoco, d’estate si dedica soprattutto all’orto. «Faccio quello che c’è da fare, insomma». In seguito però, quando ha terminato le necessità più urgenti, si dedica ad un sorprendente ozio creativo: studia i funzionamenti degli oggetti e lavora per migliorarli - anche attraverso la consultazione di vecchi libri - scrive poesie in bergamasco, progetta le celebrazioni del prossimo “zenerù”. D’inverno, alle 17.30, in mancanza di luce elettrica (e, se è per questo, anche di gas, acqua corrente e riscaldamento) sulle montagne della Val Seriana scendono le tenebre e la giornata finisce: e poi ricomincia, quasi del tutto invariata. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Flaminio Beretta, eremita dal 1972: «Ero fotografo, a Ardesio faccio il pastore: l'unico mio amico è l'ex sindaco, in paese non ci torno, spero abbiano capito che non faccio male a nessuno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Piantedosi “si confessa” da Myrta Merlino: “Faccio mio l’invito del Papa sui migranti”. Dopo il voto? “Torno a fare il prefetto”

“Mio figlio si sposa e sono già preoccupata, come faccio coi tacchi a spillo? Affonderò tutta. Faccio la sauna nuda di notte, specie in inverno”: parla Orietta BertiUna cantante italiana ha espresso preoccupazione per il suo primo matrimonio, chiedendosi come farà a camminare con i tacchi a spillo senza affondare.

Flaminio Beretta, eremita dal 1972: Ero fotografo, a Ardesio faccio il pastore: l'unico mio amico è l'ex sindaco, in paese non ci torno, spero abbiano capito che non faccio ...L'associazione bresciana Rinascimento Culturale è andata a trovare il celeberrimo Beretta, che da quarantasette abita nella stessa casa e conduce la stessa vita: ha reciso definitivamente i contatti c ... brescia.corriere.it

L'eremita di Ardesio Flaminio Beretta e la filastrocca-tormentone PotaPer usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde è necessario essere registrati al sito Corriere.it o a un altro dei siti di RCS Mediagroup. video.corriere.it