Fiumicino Futuro Nazionale rilancia sulla legittima difesa | Delusi dal centrodestra

Notizia in breve

A Fiumicino, il movimento politico Futuro Nazionale ha annunciato un rafforzamento della propria presenza locale e ha ribadito la propria posizione sulla legittima difesa. Secondo i comitati del movimento, le adesioni sono in aumento e tra le priorità ci sono sicurezza, tutela dei cittadini e rispetto delle tradizioni. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione con altri schieramenti politici, con i rappresentanti di Futuro Nazionale che hanno espresso insoddisfazione nei confronti del centrodestra.