Fiumicino Futuro Nazionale rilancia sulla legittima difesa | Delusi dal centrodestra
A Fiumicino, il movimento politico Futuro Nazionale ha annunciato un rafforzamento della propria presenza locale e ha ribadito la propria posizione sulla legittima difesa. Secondo i comitati del movimento, le adesioni sono in aumento e tra le priorità ci sono sicurezza, tutela dei cittadini e rispetto delle tradizioni. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione con altri schieramenti politici, con i rappresentanti di Futuro Nazionale che hanno espresso insoddisfazione nei confronti del centrodestra.
Fiumicino, 18 luglio 2026 – Futuro Nazionale consolida la propria presenza a Fiumicino e rilancia la battaglia sulla legittima difesa. I comitati locali del movimento riferiscono una crescita delle adesioni e indicano tra le priorità politiche la sicurezza, la tutela dei cittadini e il rispetto delle tradizioni. “Il nostro obiettivo è chiaro: costruire quel partito che tanti italiani aspettano e che possa rappresentare, senza compromessi, le istanze di chi chiede maggiore tutela per i cittadini onesti”, spiegano dal movimento. Il caso Roggero riapre il dibattito sulla legittima difesa. Secondo Futuro Nazionale, le recenti vicende giudiziarie... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
Notizie e thread social correlati
“La difesa è sempre legittima”: i comitati di Fiumicino si mobilitano per Mario RoggeroOggi a Fiumicino si è svolta un’iniziativa di solidarietà a favore di un uomo condannato a quasi 15 anni di carcere.
Futuro Nazionale rilancia da Perugia: «Il cambiamento nasce dal territorio»Un'associazione politica ha organizzato un incontro con i cittadini a Pian di Massiano, a Perugia.
Argomenti più discussi: Roma. Parco del Tevere, sfida verde per il futuro; Legge elettorale, Vannacci sprona la Meloni: La partita non è finita, serve solo la volontà di vincerla. Voti il nostro emendamento sulle preferenze; Forza Italia vota insieme alla sinistra contro il Gruppo Europeo di Vannacci e Futuro Nazionale cresce ancora.
ROMA - Tevere al centro del rilancio: Parco Nazionale, mobilità sostenibile e candidatura UNESCO contro la crisi climatica https://talkcity.it/roma-parco-del-tevere-sfida-verde-per-il-futuro/ facebook