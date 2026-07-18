Fiumicino Futuro Nazionale rilancia sulla legittima difesa | Delusi dal centrodestra

Da ilfaroonline.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fiumicino, il movimento politico Futuro Nazionale ha annunciato un rafforzamento della propria presenza locale e ha ribadito la propria posizione sulla legittima difesa. Secondo i comitati del movimento, le adesioni sono in aumento e tra le priorità ci sono sicurezza, tutela dei cittadini e rispetto delle tradizioni. La comunicazione è arrivata in un momento di tensione con altri schieramenti politici, con i rappresentanti di Futuro Nazionale che hanno espresso insoddisfazione nei confronti del centrodestra.

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Fiumicino, 18 luglio 2026 – Futuro Nazionale consolida la propria presenza a Fiumicino e rilancia la battaglia sulla legittima difesa. I comitati locali del movimento riferiscono una crescita delle adesioni e indicano tra le priorità politiche la sicurezza, la tutela dei cittadini e il rispetto delle tradizioni. “Il nostro obiettivo è chiaro: costruire quel partito che tanti italiani aspettano e che possa rappresentare, senza compromessi, le istanze di chi chiede maggiore tutela per i cittadini onesti”, spiegano dal movimento. Il caso Roggero riapre il dibattito sulla legittima difesa. Secondo Futuro Nazionale, le recenti vicende giudiziarie... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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