Fischi tensione e cartellini | l’Inghilterra stende l’Argentina in un match da 7 espulsioni temporanee

Notizia in breve

Durante la partita tra Inghilterra e Argentina sono stati mostrati sette cartellini gialli e numerose espulsioni temporanee, creando una situazione molto tesa in campo. Fischi e tensioni hanno accompagnato l’incontro, che si è concluso con la vittoria dell’Inghilterra per 31-24. La sfida, che ha chiuso la terza giornata del Nations Championship, è durata più del previsto a causa delle numerose interruzioni e delle espulsioni temporanee di diversi giocatori.