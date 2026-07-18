Fischi tensione e cartellini | l’Inghilterra stende l’Argentina in un match da 7 espulsioni temporanee
Durante la partita tra Inghilterra e Argentina sono stati mostrati sette cartellini gialli e numerose espulsioni temporanee, creando una situazione molto tesa in campo. Fischi e tensioni hanno accompagnato l’incontro, che si è concluso con la vittoria dell’Inghilterra per 31-24. La sfida, che ha chiuso la terza giornata del Nations Championship, è durata più del previsto a causa delle numerose interruzioni e delle espulsioni temporanee di diversi giocatori.
L’Inghilterra piazza il colpo e batte l’Argentina 31-24 nella sfida che chiude la terza giornata del Nations Championship in una partita folle. Match pieno di tensione e praticamente infinito (oltre 2 ore e 15 a causa delle tante interruzioni e dei 7 cartellini) che risente inevitabilmente della semifinale del Mondiale di calcio di tre giorni prima, con i tifosi argentini in visibilio all’ingresso in campo dei Pumas con una maglia che replica volutamente quella dell’Argentina di Maradona dell’86 e l’inno inglese God Save the King sommerso dai fischi. Alla fine, in questo marasma, sono gli inglesi a spuntarla e a portare a casa ben 5 punti, con Delguy che va a un centimetro dalla meta del pari a tempo scaduto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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