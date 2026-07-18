Fiorentina masterclass Paratici | il rinascimento Viola parte da un mercato da big

La Fiorentina di Fabio Paratici ha concluso tre acquisti importanti in un mercato difficile. La società ha investito in giocatori di livello, segnando un cambio di passo rispetto alle stagioni precedenti. Le operazioni sono state ufficializzate nelle ultime ore, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La strategia punta a rafforzare la rosa e a competere ad alti livelli nel prossimo campionato. La squadra si prepara ora alla fase di preparazione estiva con nuovi elementi in organico.

Mentre la maggior parte delle squadre annaspa nelle sabbie mobili di un mercato sempre più complesso, la Fiorentina di Fabio Paratici ha piazzato tre colpi di quelli che rianimano una piazza. La Viola dopo un campionato passato a lottare per la salvezza vuole voltare pagina e tornare a lottare per posizioni più nobili della classifica. Per farlo il neo ds ha deciso di bruciare i tempi scattando ai blocchi di partenza del mercato assicurandosi un terzetto di colpi da vera big: Dragusin, Atta, Jimenez e ora Oulai., Si parte da Radu Dragusin, visto in Serie A con la maglia del Genoa prima di volare in Premier in direzione Tottenham per una trentina di milioni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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