fiorentina le prime immagini di olaui

Il giocatore è arrivato in Italia durante la notte, dopo una trattativa che si è conclusa in modo insolito. È stato fotografato mentre arrivava in città, pronto a iniziare la sua esperienza con la squadra della Fiorentina. Le immagini mostrano l’atleta mentre si dirige verso la sede del club, dove svolgerà le visite mediche e firmerà il contratto. La sua presenza rappresenta l’inizio ufficiale del suo percorso con il club.

Il giocatore, dopo una strana trattativa, è arrivato in Italia nella notte pronto per la nuova avventura con la maglia Viola. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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