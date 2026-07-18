Fiamme in una officina meccanica ad Arezzo | tanti danni alle strutture
Un incendio si è sviluppato questa mattina in un’officina meccanica in via Vittorio Veneto, ad Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a spegnere le fiamme, limitando i danni alle strutture dell’officina. Nessuna persona è rimasta ferita. Le case e le attività vicine sono state messe in sicurezza grazie all’intervento rapido dei pompieri. L’incendio ha causato danni significativi all’interno dell’officina.
Paura in mattinata in via Vittorio Veneto, salve le case e le attività vicine grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco AREZZO – I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti questa mattina (18 luglio) per un incendio sviluppatosi all’interno di un’officina meccanica sita in via Vittorio Veneto. L’incendio è stato estinto dai vigili del fuoco intervenuti, evitando la propagazione alle attività vicine. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio e i danni sono in corso di valutazione. Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 Tutti i diritti sono riservati. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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