Fiamme in una officina meccanica ad Arezzo | tanti danni alle strutture

Notizia in breve

Un incendio si è sviluppato questa mattina in un’officina meccanica in via Vittorio Veneto, ad Arezzo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente e sono riusciti a spegnere le fiamme, limitando i danni alle strutture dell’officina. Nessuna persona è rimasta ferita. Le case e le attività vicine sono state messe in sicurezza grazie all’intervento rapido dei pompieri. L’incendio ha causato danni significativi all’interno dell’officina.