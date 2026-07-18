Nei secondi finali delle prove libere 3 a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro le barriere. La vettura si è piegata e ha subito danni evidenti. Durante il team-radio, Hamilton ha detto: “Ho distrutto la macchina!”. La sessione è stata interrotta temporaneamente per i controlli e le riparazioni. Nessuna informazione immediata sulle condizioni del pilota.

Nei secondi finali delle prove libere 3 sul circuito di Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito violentemente contro le barriere. L’incidente ha rovinato le FP3 del pilota inglese, concluse al quinto posto, e mette seriamente a rischio la sua partecipazione alle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Hamilton stava spingendo per migliorare il proprio tempo quando la monoposto è uscita di pista e si è schiantata contro le protezioni. La Ferrari ha riportato danni pesanti: la ruota posteriore destra è divelta e l’ala posteriore è completamente distrutta. Per fortuna né il pilota né i marshal e i fotografi presenti nella zona sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Liberoquotidiano.it - Ferrari in ginocchio, il drammatico team-radio di Hamilton: "Ho distrutto la macchina!"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il team radio di Hamilton: ringrazia il mondo Ferrari e si commuove

Incidente per Hamilton nelle FP3 a Spa, allarme per le qualifiche: “Ho distrutto la macchina”Durante le FP3 a Spa, Hamilton ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro, causando danni alla vettura.

Argomenti più discussi: Mare a 32 gradi, strage di cozze e vongole: alghe e caldo mettono in ginocchio i pescatori; Attivisti della Flotilla, in ginocchio dagli ayatollah, ai funerali di Khamenei: il video che imbarazza i pro-Pal; L'Iran potrebbe piegare gli Usa in pochi giorni usando a casa loro l'analogo terrorismo; Buongiorno potrebbe essere operato al ginocchio. Il Napoli smonti l’alibi sfortuna.

Collegata con lo psicodramma per favore salva il tennis te lo chiedo in ginocchio x.com

La Ferrari ha ricevuto il via libera per introdurre il proprio motore aggiornato (+7CV) al GP d'Austria. reddit

Sampdoria, il ginocchio di Ferrari dà ancora problemi: ora gli svincolati per rinforzare la difesaAncora una volta il ginocchio. Ancora una volta quello destro. Non c'è pace per Alex Ferrari. Il difensore della Sampdoria è costretto ancora una volta ad andare sotto i ferri dopo la botta subita ... m.tuttomercatoweb.com