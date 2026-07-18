Ferrari in ginocchio il drammatico team-radio di Hamilton | Ho distrutto la macchina!

Da liberoquotidiano.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei secondi finali delle prove libere 3 a Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha perso il controllo della sua vettura, finendo contro le barriere. La vettura si è piegata e ha subito danni evidenti. Durante il team-radio, Hamilton ha detto: “Ho distrutto la macchina!”. La sessione è stata interrotta temporaneamente per i controlli e le riparazioni. Nessuna informazione immediata sulle condizioni del pilota.

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Nei secondi finali delle prove libere 3 sul circuito di Spa-Francorchamps, Lewis Hamilton ha perso il controllo della sua Ferrari ed è finito violentemente contro le barriere. L’incidente ha rovinato le FP3 del pilota inglese, concluse al quinto posto, e mette seriamente a rischio la sua partecipazione alle qualifiche del Gran Premio del Belgio. Hamilton stava spingendo per migliorare il proprio tempo quando la monoposto è uscita di pista e si è schiantata contro le protezioni. La Ferrari ha riportato danni pesanti: la ruota posteriore destra è divelta e l’ala posteriore è completamente distrutta. Per fortuna né il pilota né i marshal e i fotografi presenti nella zona sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Incidente per Hamilton nelle FP3 a Spa, allarme per le qualifiche: “Ho distrutto la macchina”Durante le FP3 a Spa, Hamilton ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro, causando danni alla vettura.

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