Ferrarese | L’aeroporto di Grottaglie completerà il sistema pugliese non farà concorrenza a Bari e Brindisi

Notizia in breve

L’aeroporto di Grottaglie sarà integrato nel sistema aeroportuale pugliese, senza sostituire gli scali di Bari e Brindisi. La sua funzione è quella di completare le infrastrutture esistenti, rafforzando l’intera rete regionale. La dichiarazione di un rappresentante locale sottolinea che l’obiettivo è creare un sistema più efficiente e capillare, senza creare sovrapposizioni con gli aeroporti principali. La struttura di Grottaglie sarà quindi considerata una risorsa aggiuntiva, complementare agli altri scali presenti nella regione.