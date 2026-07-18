Ferrarese | L’aeroporto di Grottaglie completerà il sistema pugliese non farà concorrenza a Bari e Brindisi
L’aeroporto di Grottaglie sarà integrato nel sistema aeroportuale pugliese, senza sostituire gli scali di Bari e Brindisi. La sua funzione è quella di completare le infrastrutture esistenti, rafforzando l’intera rete regionale. La dichiarazione di un rappresentante locale sottolinea che l’obiettivo è creare un sistema più efficiente e capillare, senza creare sovrapposizioni con gli aeroporti principali. La struttura di Grottaglie sarà quindi considerata una risorsa aggiuntiva, complementare agli altri scali presenti nella regione.
Tarantini Time Quotidiano L’aeroporto di Grottaglie non come alternativa agli scali di Bari e Brindisi, ma come infrastruttura complementare capace di rafforzare l’intero sistema aeroportuale pugliese. È il chiarimento fornito dal presidente del Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, Massimo Ferrarese, dopo il dibattito nato intorno alla sua proposta di mantenere operativo lo scalo anche dopo la conclusione della manifestazione sportiva. “Visto l’interesse suscitato dalla mia proposta relativa all’utilizzo dell’aeroporto di Grottaglie anche alla fine dei Giochi del Mediterraneo, desidero chiarire alcuni punti. L’utilizzo dell’Aeroporto del Mediterraneo anche dopo la conclusione dei Giochi non nasce per sottrarre nulla agli altri scali pugliesi. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
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Aeroporto di Grottaglie, porte aperte sul futuro dei voli di linea
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