A circa una settimana dalla vittoria in finale contro Zverev, Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo a Wimbledon. Feliciano Lopez ha commentato che Sinner possiede una qualità superiore rispetto agli altri e ha definito impressionante il suo modo di giocare. La vittoria ha attirato l'attenzione sulla performance dell’italiano, che ha confermato il successo ottenuto nella precedente edizione del torneo.

A quasi una settimana di distanza dalla vittoriosa finale contro Alexander Zverev, il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, secondo titolo consecutivo sull’erba inglese per l’italiano, continua a far parlare. Feliciano Lopez, ex numero dodici del mondo e direttore del Masters 1000 di Madrid, ha esaltato, nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano francese L’Équipe, la forza mentale dell’azzurro. Sulla capacità di resilienza del numero uno del mondo: “ Ha dimostrato ancora una volta una grandissima resilienza. Il modo in cui si è concluso il suo Roland Garros è stato triste e del tutto inaspettato. L’anno scorso aveva perso una partita davvero speciale in finale contro Carlos Alcaraz avendo tre match point a favore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Feliciano Lopez sbigottito: “Sinner ha una qualità più grande di tutte le altre. Incredibile come faccia”

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