Feliciano Lopez | La forza mentale è la qualità più grande di Sinner

A meno di una settimana dalla vittoria contro Zverev in finale a Wimbledon, Jannik Sinner ha conquistato il suo secondo titolo consecutivo sull’erba inglese. Feliciano Lopez ha commentato che la qualità più grande di Sinner è la forza mentale. La finale ha segnato il secondo titolo di fila sull’erba per l’italiano, che ha ottenuto il successo nel torneo britannico.

A quasi una settimana di distanza dalla vittoriosa finale contro Alexander Zverev, il trionfo di Jannik Sinner a Wimbledon, secondo titolo consecutivo sull’erba inglese per l’italiano, continua a far parlare. Feliciano Lopez, ex numero dodici del mondo e direttore del Masters 1000 di Madrid, ha esaltato, nelle dichiarazioni riportate dal quotidiano francese L’Équipe, la forza mentale dell’azzurro. Sulla capacità di resilienza del numero uno del mondo: “ Ha dimostrato ancora una volta una grandissima resilienza. Il modo in cui si è concluso il suo Roland Garros è stato triste e del tutto inaspettato. L’anno scorso aveva perso una partita davvero speciale in finale contro Carlos Alcaraz avendo tre match point a favore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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