L’Italia ha vinto 3-0 contro l’Argentina a Osaka, ottenendo la settima vittoria nella fase preliminare della Nations League maschile 2026. La squadra si avvicina alla qualificazione per la Final Eight. Fefè De Giorgi ha commentato che la squadra è stata brava nel punto a punto, ma ha aggiunto che giocare dopo 20 ore non sarà facile. Non sono stati annunciati ulteriori dettagli sul prossimo impegno.

L’Italia ha conquistato la settima vittoria nella fase preliminare della Nations League 2026 di volley maschile, imponendosi per 3-0 contro l’Argentina in quel di Osaka (Giappone) e avvicinandosi sensibilmente alla qualificazione alla Final Eight della massima competizione internazionale itinerante. L’opposto Yuri Romanò e gli schiacciatori Mattia Bottolo e Daniele Lavia si sono messi in luce contro l’Albiceleste, ben diretti dal capitano Simone Giannelli in cabina di regia. Il CT Ferdinando De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “Innanzitutto oggi abbiamo cercato di dare continuità alle nostre cose, cercando di migliorare. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefè De Giorgi: “Bravi nel punto a punto, vicini all’obiettivo. Giocare dopo 20 ore non sarà facili”

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