L’Italia ha perso contro il Giappone al tie-break nell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile. La squadra italiana, che mirava a raggiungere le Finals, non è riuscita a concretizzare l’obiettivo e ora si prepara alla partita contro il Belgio. La nazionale italiana si presenta con un’amara sconfitta, in un match disputato davanti al pubblico di Osaka, contro una squadra imbattuta nella competizione.

L’Italia ha perso contro il Giappone in avvio dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League di volley maschile. Gli azzurri hanno ceduto al tie-break contro una compagine imbattuta nella massima competizione internazionale itinerante, sostenuta dal proprio pubblico di Osaka e sempre più prima in classifica generale. I Campioni del Mondo restano fermi a cinque vittorie e ora la strada verso la qualificazione alla Final Eight è in salita: bisogna essere impeccabili nelle prossime partite contro Belgio, Argentina e Cuba. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato l’incontro attraverso i canali federali: “La partita è stata molto combattuta contro una squadra che gioca dall’inizio di questa Nations League con questo sestetto e questo si è visto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Fefé De Giorgi: “Amaro in bocca, non abbiamo concretizzato. Obiettivo Finals, ora la battaglia col Belgio”

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