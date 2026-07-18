Fedez presenta il suo terzo figlio | il dettaglio nei disegni di Leone e Vittoria emoziona i fan

Fedez ha annunciato la nascita del suo terzo figlio, nato il 16 luglio 2026 a Milano, chiamato Edoardo Lupo. Ha condiviso le prime foto sui social, accompagnate da una didascalia che parla di una gioia immensa. Nei post si vedono anche disegni di Leone e Vittoria, i figli più grandi, che esprimono emozioni e affetto per il nuovo arrivato. La notizia ha suscitato reazioni tra i follower, che hanno commentato con entusiasmo.

“Una gioia così grande”. Con questa caption Fedez ha condiviso col pubblico le prime foto del suo terzo figlio, nato il 16 luglio 2026 a Milano, e al quale è stato dato il nome di Edoardo Lupo. La madre del bambino è Giulia Honegger, con il quale il rapper ha una relazione da tempo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) Nelle foto condivise su Instagram, si vedono Fedez e la sua compagna, la stilista e impreditrice Giulia Honegger che abbracciano il neonato. Poi in altri scatti del piccolo si notano alcuni disegni fatti dagli altri figli di Federico e Chiara Ferragni, Leone e Vittoria, per celebrare la nascita del fratellino. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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FEDEZ E GIULIA HONEGGER: ARRIVA IL TERZO FIGLIO Il video del pancino che conferma i gossip!

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Fedez presenta il suo terzo figlio: il dettaglio nei disegni di Leone e Vittoria emoziona i fanFedez presenta sui social il terzo figlio Edoardo Lupo, nato a Milano il 16 luglio 2026. Le prime foto con Giulia Honegger e i disegni di Leone e Vittoria. cinemaserietv.it

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