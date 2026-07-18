Fedez di nuovo papà di un maschietto | è nato Edoardo Lupo

Fedez è diventato papà per la terza volta dopo la nascita di un bambino, chiamato Edoardo Lupo. La compagna, Giulia Honegger, ha partorito al San Raffaele di Milano. Il neonato è un maschietto.

Fedez è diventato papà per la terza volta. La compagna, Giulia Honegger, ha partorito al San Raffaele di Milano un maschietto, chiamato Edoardo Lupo, un nome che richiama molti sovrani inglesi. Del resto, era noto che il termine della gravidanza fosse proprio a metà luglio, e le ultime foto postate dall’imprenditrice che fa coppia con il rapper dall’estate del 2025 lasciavano presagire che al lieto evento mancasse davvero pochissimo. News "Fedez di nuovo papà": la prima foto di Giulia Honegger con il pancione Fedez conferma la gravidanza della compagna Giulia Honegger postando la prima foto della pancia con un piccolo cuore. Dopo la... 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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FEDEZ PAPÀ PER LA TERZA VOLTA: è nato Edoardo Lupo in segreto!

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