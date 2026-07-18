FC 26 come creare un difensore imbattibile con l’Evo Scatto instancabile

FC 26 introduce un nuovo difensore con l’Evo “Scatto instancabile”, pensato per aumentare energia e aggressività nei contrasti. Questa evoluzione permette al giocatore di migliorare le capacità di velocità e resistenza, rendendolo più difficile da superare e più efficace nelle azioni difensive. La versione si applica ai modelli di difensori e si concentra sull’incremento delle performance in campo. La nuova evoluzione è disponibile per chi vuole rafforzare la propria retroguardia.

Se la vostra retroguardia ha bisogno di una scossa di energia e di maggiore cattiveria nei contrasti, l’ultima Evoluzione rilasciata, Scatto instancabile, è la risposta perfetta. EA SPORTS ha introdotto un percorso che trasforma difensori (o centrocampisti difensivi) in vere e proprie barriere fisiche, capaci di coprire grandi porzioni di campo con una tenuta atletica superiore. Avete a disposizione 17 giorni per completare questa Evoluzione, che è oltretutto ripetibile ben 2 volte. Un’ottima occasione per aggiornare contemporaneamente entrambi i vostri difensori centrali o, eventualmente, per blindare le fasce. I requisiti di accesso. Il sistema di filtraggio è molto permissivo, permettendovi di agire su una vasta gamma di carte che hanno già una buona base di partenza: I miglioramenti: l’identikit del difensore perfetto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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