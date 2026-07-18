Fatti assurdi Garlasco nuovi buchi nell’indagine | esce fuori di tutto

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, emergono nuovi dettagli nell’indagine a Garlasco. Durante un’udienza, sono stati portati alla luce documenti e testimonianze che sollevano dubbi sulla versione ufficiale. Si sono scoperti buchi e elementi inaspettati, alimentando il dibattito tra chi sostiene che il caso sia stato già risolto e chi invece ritiene ci siano ancora aspetti da chiarire.

L’attenzione sul caso Garlasco continua a rimanere altissima e, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, ogni nuova udienza, documento o testimonianza riaccende il confronto tra chi ritiene che la verità sia già stata scritta e chi, invece, è convinto che ci siano ancora molti punti oscuri da chiarire. Nelle ultime settimane la nuova inchiesta ha riportato al centro del dibattito elementi che sembravano ormai appartenere al passato, alimentando interrogativi sempre più insistenti. >> Mario Roggero si è costituito, cosa è successo dopo il suo ingresso a Bollate Le indagini riaperte stanno infatti coinvolgendo non soltanto il nuovo indagato Andrea Sempio, ma anche chi prese parte agli accertamenti originari. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Delitto di Garlasco: dai pc alle nuove indagini, la verità è vicina...

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