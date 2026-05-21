Un passeggero si è presentato in aeroporto senza la valigia, che è rimasta smarrita per un giorno intero. Durante i controlli, il personale ha sospettato che ci fosse qualcosa di vietato a bordo, portando a una perquisizione. Solo dopo questa operazione, è stata chiarita la situazione, rivelando una scoperta imbarazzante. La vicenda si è conclusa con la restituzione del bagaglio e senza ulteriori complicazioni.

Il personale sospettava la presenza di un oggetto vietato durante il volo: solo dopo la perquisizione è arrivata la spiegazione. Doveva essere una normale tappa di trasferimento durante una vacanza in Thailandia. Si è trasformata invece in una scena che, almeno all’inizio, ha fatto pensare al peggio. Una giovane viaggiatrice britannica si è vista trattenere il bagaglio in aeroporto ed è stata accompagnata in un ufficio per chiarire il contenuto della valigia. Solo dopo ha scoperto che tutto era nato da un oggetto personale che aveva attirato l’attenzione durante i controlli. La protagonista della vicenda è Oliwia Krol, 24 anni, che il 6 maggio stava viaggiando da Koh Samui verso Bangkok. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Si presenta in aeroporto e resta senza valigia per 24 ore: poi la scoperta imbarazzante: ‘Ho capito subito cos’era’

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