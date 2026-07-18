Farmaci in estate | il caldo impatta su efficacia e risposta dell’organismo
Durante l’estate, le alte temperature influenzano non solo la conservazione dei farmaci, ma anche la risposta del corpo alle terapie. Il caldo può alterare l’efficacia di alcuni medicinali e modificare il modo in cui l’organismo li assorbe e li metabolizza. Questa variazione può incidere sulla gestione delle terapie, rendendo necessario un controllo più accurato. Le aziende farmaceutiche e le autorità sanitarie raccomandano di seguire le indicazioni specifiche per la conservazione e l’assunzione dei farmaci durante i mesi più caldi.
Anche i farmaci risentono del grande caldo. E questo non solo dal punto di vista della conservazione. “Le temperature elevate influenzano anche il modo in cui il nostro organismo risponde alle terapie”. Lo spiega a LaSalute di LaPresse Adele Romano della Società Italiana di Farmacologia (Sif), professoressa associata di Farmacologia alla Sapienza di Roma. Sudore, pressione e farmaci. “Durante le ondate di calore aumentano la sudorazione e la perdita di liquidi, cambia la pressione arteriosa e si modificano alcuni meccanismi fisiologici di compenso. Tutto questo può alterare l’efficacia o la tollerabilità di alcuni medicinali. Inoltre alcuni... 🔗 Leggi su Lapresse.it
Alternative Medicine, Summer Pollution Crisis & Cosmetic Injection Clampdown | Sneha Mordani
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