Farmaci in estate | il caldo impatta su efficacia e risposta dell’organismo

Notizia in breve

Durante l’estate, le alte temperature influenzano non solo la conservazione dei farmaci, ma anche la risposta del corpo alle terapie. Il caldo può alterare l’efficacia di alcuni medicinali e modificare il modo in cui l’organismo li assorbe e li metabolizza. Questa variazione può incidere sulla gestione delle terapie, rendendo necessario un controllo più accurato. Le aziende farmaceutiche e le autorità sanitarie raccomandano di seguire le indicazioni specifiche per la conservazione e l’assunzione dei farmaci durante i mesi più caldi.