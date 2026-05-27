bellezza e salute ecco come il bello impatta sul nostro organismo

Una ricerca scientifica ha confermato che la percezione della bellezza può avere effetti positivi sulla salute. Lo studio ha analizzato come l’apprezzamento estetico influenzi il benessere fisico e mentale, evidenziando che sentirsi attratti da qualcosa di bello può contribuire a migliorare l’umore e ridurre lo stress. La ricerca si basa su dati raccolti attraverso osservazioni e test clinici, senza formulare ipotesi soggettive o interpretazioni personali.

La bellezza ha un influsso diretto sulla nostra salute. Parla Massimo Fioranelli La bellezza fa bene alla salute. E a parafrasare il Kalòs kai agathòs (?a????a???a???) di memoria classica questa volta è la scienza. “Abbiamo scoperto, con gli strumenti della neurofisiologia moderna, che il bello e il brutto non sono categorie esterne, ma categorie biologiche: vivere nel bello, ascoltare una musica, ammirare un volto armonioso modificano aspetti neuroimmunologici del nostro organismo. E questo ha un influsso diretto sulla nostra salute”. Lo spiega a LaSalute di LaPresse Massimo Fioranelli, docente di Fisiologia all’Università Guglielmo Marconi e autore di ‘La mente estetica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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