Il tribunale per i minorenni dell’Aquila si appresta a decidere sulla possibilità di ricongiungere la famiglia che vive nel bosco, separata da novembre. Catherine ha espresso nervosismo, mentre Nathan ha dichiarato che non vogliono più vivere in città. La decisione verrà presa questa settimana. La famiglia vive in una zona isolata e ha richiesto il ritorno sotto la custodia legale. La valutazione riguarda il benessere dei minori coinvolti.

PALMOLI Il tribunale per i minorenni dell’Aquila si prepara a decidere sul possibile ricongiungimento della “famiglia nel bosco”, separata lo scorso novembre. «Sono un po’ nervosa pensando alla prossima settimana», afferma Catherine Louise Birmingham, durante la presentazione del suo libro “La mia verità. Memorie e pensieri della mamma nel bosco”, che si è svolta a Roma all'Istituto di Terapia cognitivo interpersonale. La decisione dei giudici è infatti attesa nei prossimi giorni. Catherine e suo marito Nathan sperano possa arrivare entro mercoledì, giorno del compleanno della figlia maggiore, che compirà 9 anni. Lunedì si chiudono i termini per il deposito delle memorie difensive e, come sottolinea lo psichiatra Tonino Cantelmi, consulente di parte, «dal 20 in poi ogni giorno è buono per la decisione dei giudici». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Famiglia nel bosco, la settimana decisiva. Catherine: «Sono nervosa». Nathan: non vogliamo più vivere in una città

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