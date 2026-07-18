Faenza potere alle donne Una squadra femminile per i Raggisolaris

Da sport.quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I Raggisolaris di Faenza hanno annunciato la creazione di una squadra femminile, in occasione del ventennale della società, che sarà ufficialmente attiva dal 27 luglio. La decisione mira a promuovere la pallacanestro femminile nella città e a rafforzare la presenza di squadre di livello nel settore. La nuova sezione si aggiunge alla squadra maschile già esistente, ampliando l’offerta sportiva locale.

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I Raggisolaris si tingono di rosa. Come regalo per i loro vent’anni, che compiranno il 27 luglio, la società faentina ha deciso di aprire una sezione femminile, per mantenere ad alti livelli la pallacanestro rosa a Faenza. Il progetto partirà con una prima squadra che disputerà la serie B o la serie C (il verdetto arriverà la prossima settimana) e con quattro squadre giovanili l’Under 19 Silver, l’Under 17 Gold e Silver e l’Under 15 Gold. La prima squadra femminile si chiamerà Raggisolaris, mentre il settore giovanile sarà sotto la Raggisolaris Academy e la differenza sarà nel brand, identico come logo ma di colore rosa per quello femminile. "Nasce una realtà nuova dall’incontro di due grandi storie – sottolinea il sindaco Massimo Isola –. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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