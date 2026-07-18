Facoltà di Medicina col Papa Giovanni | Alla Regione la regia del confronto

Il consigliere regionale ha chiesto alla Giunta di avviare un tavolo con Università e Asst per discutere della Facoltà di Medicina del «Papa Giovanni». La proposta mira a coinvolgere la Regione nella gestione e nel confronto sulle future attività dell’istituto. Nessuna decisione è ancora stata presa, ma la richiesta è stata presentata ufficialmente durante una riunione dell’assemblea regionale. La proposta prevede un confronto diretto tra le parti per definire le modalità di collaborazione.

L’ORDINE DEL GIORNO. Proposta del consigliere regionale Giovanni Malanchini per chiedere alla Giunta di aprire un tavolo con Università e Asst: «Tempo di valorizzare il nostro ospedale». Settimana prossima discussione in Aula. La soglia che si prova finalmente ad attraversare è quella che separa il dibattito pubblico dal confronto istituzionale vero, per verificare concretamente la possibilità di sviluppare la formazione universitaria in ambito medico a Bergamo con il coinvolgimento dell’Università di Bergamo e all’interno dell’Asst Papa Giovanni XXIII. Dopo mesi di dibattito, la proposta approda ora, nero su bianco, in Consiglio regionale.... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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