Con l’arrivo delle alte temperature, molte persone scelgono di spostarsi in auto. Questo comportamento aumenta il traffico e le emissioni di gas serra, contribuendo a rendere l’aria più irrespirabile. Le strade si riempiono di veicoli, aggravando il problema del caldo e dell’inquinamento nelle aree urbane. La scelta di usare l’auto diventa così un circolo vizioso che peggiora le condizioni ambientali già critiche.

C’è un effetto molto evidente e tuttavia scarsamente considerato del caldo assurdo che ormai vivono le nostre città d’estate: ovvero il rafforzamento dell’utilizzo dell’ auto. Il motivo è presto detto: l’auto è una sorta di casa-condizionata portatile, ovvero è un modo per spostarsi freddo e piacevole. Non poco, quando fuori si raggiungono 35-40 gradi. Certamente, anche le grandi piogge autunnali non aiutano l’uso dei mezzi pubblici, perché anche in quel caso la macchina funziona da riparo da precipitazioni che possono essere anche violente. Ma in genere, sono brevi, mentre il caldo è prolungato e incessante. Così, è facilissimo dire in... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Fa caldo? Prendo l’auto”. Il circolo vizioso che produce città irrespirabili

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Betrayed,she marry professor 20ys older, think marry life hard,but he spoil her be princess!

Notizie e thread social correlati

Salute mentale giovani: il circolo vizioso dei 175 legami criticiTra giovani, ansia, insonnia e stanchezza fisica si alimentano a vicenda, creando un circolo vizioso.

I silenzi del governo. Il circolo vizioso del crimine e dell’impunitàNegli ultimi giorni si sono verificati episodi di violenza che hanno scosso l’opinione pubblica, portando a richieste di intervento immediato da...

Argomenti più discussi: Fa caldo? Prendo l’auto. Il circolo vizioso che produce città irrespirabili; Giugno 2026 è stato il giugno più caldo mai registrato per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. Ha registrato temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese. Lo afferma il programma di osserva; In Metro con 32°C: Qui sotto non si vive, una ragazza è stata male. Il caso arriva in Sala Rossa; Caldo: integratori sali minerali servono davvero? Il medico 'basta l'acqua ma no con gas né 'povera''.

Aiutami a fare le valigie per favore?! Due settimane a Londra - Irlanda la settimana prossima reddit