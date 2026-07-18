F1 risultati e classifica FP3 GP Belgio 2026 | Antonelli vola sul giro secco Ferrari quarta forza

Kimi Antonelli ha segnato il miglior tempo nella terza sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula Uno. La sessione si è conclusa con il pilota che ha ottenuto il miglior giro secco, mentre la Ferrari si posiziona come quarta forza nel risultato complessivo. La pista si è presentata con condizioni variabili, influenzando le prestazioni delle scuderie.

Kimi Antonelli non si ferma e realizza la miglior prestazione assoluta anche nella terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026, decimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il bolognese della Mercedes ha fermato il cronometro in 1’45?990, scendendo per la prima volta nel weekend sotto l’1:46 e confermandosi il favorito d’obbligo per la pole in vista della qualifica. Antonelli, pur non migliorandosi con l’ultimo treno di gomme soft, ha rifilato un distacco di 139 millesimi alla McLaren di Lando Norris e di 148 millesimi alla Red Bull di Max Verstappen. Gap abbastanza pesante a parità di macchina per l’inglese George Russell, quarto a 367 millesimi dalla W17 del compagno di squadra e leader del campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

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