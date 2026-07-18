F1 oggi in tv GP Belgio 2026 | orari FP3 e qualifiche programma streaming differita TV8

Oggi, sabato 17 luglio, il circuito di Spa-Francorchamps ospita le prove libere e le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento del campionato di Formula Uno e penultimo prima della pausa estiva. La terza sessione di prove libere si svolge nel pomeriggio, seguita dalle qualifiche in serata. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming e in differita su TV8.

Quest’oggi, sabato 17 luglio, il meraviglioso circuito di Spa-Francorchamps sarà teatro della terza sessione di prove libere e soprattutto delle qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026, decimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno e penultimo round in calendario prima della pausa estiva. La lotta per la pole position si preannuncia a dir poco rovente, con un grande favorito ma senza alcuna certezza. LA DIRETTA LIVE DI FP3 E QUALIFICHE DI F1 ALLE 12.30 E 16.00 Kimi Antonelli dovrebbe essere l’uomo da battere sul giro secco almeno per quanto visto al venerdì, ma attenzione anche all’altra Mercedes di George Russell e alle imprevedibili Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

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