Export ecco le province con le vendite più alte | Milano e Firenze in testa

Nel 2025, le province italiane con le vendite all’estero più alte sono Milano, Firenze e Torino. La Lombardia, l’Emilia-Romagna e il Veneto sono tra le regioni con il maggior volume di esportazioni, con Milano e Firenze che guidano la classifica. Questi territori si distinguono per i risultati raggiunti nel commercio internazionale, evidenziando un forte dinamismo nei loro mercati esteri.

Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto. E tra le province Milano, Firenze Torino. Ecco il podio dei territori italiani con i risultati migliori per l’export nel corso del 2025. La classifica si può ricavare dall’ Annuario statistico Commercio estero e attività internazionali delle imprese realizzato da Ice e Istat e pubblicato nei giorni scorsi. È una fotografia nitida dell’Italia che ha attraversato contenendo i danni, e in alcuni casi facendo anche molto meglio del previsto, in un anno contrassegnato dalle incertezze e dai colpi dell’amministrazione Trump sui dazi e dalla frammentazione delle catene produttive che resta come ferita aperta dalle crisi internazionali. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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