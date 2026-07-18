L’amministrazione comunale di Casalecchio ha tentato di intervenire sul problema degli alberi nel centro cittadino, ma le misure adottate stanno causando danni considerevoli. In particolare, si tratta di interventi sul campo largo che coinvolgono i tigli, alberi storici presenti in zona. La situazione riguarda l’area di piazza del Popolo, dove le modifiche apportate sembrano aggravare i problemi originari, senza risolvere le criticità legate all’ecomostro presente nel quartiere.

"La pezza che l’amministrazione Comunale di Casalecchio ha provato a mettere in piedi per mitigare l’impatto dell’ ecomostro di piazza del Popolo sta producendo danni inenarrabili. A servizio del palazzo viene pensato un parcheggio sotterraneo con accesso da via Porrettana, adiacente a una fermata del bus. Per la sua realizzazione si prevede l’abbattimento di 19 tigli storici che, di questi tempi in cui la vegetazione è importante per mitigare la calura insopportabile, è di una demenzialità epocale". Così Marco Odorici, detto "Oddo", candidato sindaco per Potere al Popolo alle elezioni comunali del 2024 a Casalecchio, aggiunge la propria... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ex Pedretti, campo largo per salvare i tigli

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