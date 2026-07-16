Un appello circola in modo diffuso a Casalecchio, chiedendo di salvare i 19 tigli storici situati intorno all’area dell’ex Pedretti. La richiesta si diffonde attraverso social e messaggi, evidenziando l’attenzione sulla tutela degli alberi. Non sono stati ancora annunciati interventi ufficiali o decisioni definitive riguardo alla sorte delle piante. La richiesta si rivolge alle autorità competenti affinché preservino gli alberi.

"Salvate i 19 tigli storici attorno all’area dell’ex Pedretti!". Come un tam-tam questo appello si ripete in queste ore in ogni angolo di Casalecchio (sui social, nelle sedi politiche e anche per strada) in vista del 23 luglio, quando in Consiglio comunale approderà il varo definitivo del progetto di costruzione di un palazzo di sette piani con relativi parcheggi interrati, nell’area dell’ex albergo Pedretti, oggi occupata da una grossa buca invasa da una vegetazione selvaggia. In sordina, il primo appello è arrivato dal circolo Legambiente SettaSamoggaReno che domenica sera con un flash mob ha attaccato sui tronchi di 19 maestosi tigli... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Ex Pedretti, salvate i diciannove tigli storici"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Legambiente e l’ex Pedretti: "Troppi alberi da abbattere"Legambiente e l’ex Pedretti hanno richiesto all’amministrazione comunale di considerare la possibilità di spostare il progetto in aree dismesse, come...

Ex Pedretti, ok al progetto. Palazzo da 50 appartamentiIl progetto per la costruzione di un palazzo di 50 appartamenti nell’area dell’ex Pedretti è stato approvato dalla commissione, segnando un primo...