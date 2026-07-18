Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Da virgilio.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 18 luglio 2026, sono in programma alle ore 20. I numeri ritardatari e il jackpot sono stati annunciati al termine delle estrazioni. Non sono stati comunicati eventuali vincite o risultati specifici. Le estrazioni si svolgono come ogni sabato e sono accessibili al pubblico tramite i canali ufficiali. I numeri estratti saranno disponibili subito dopo la conclusione delle operazioni.

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Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 18 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 144 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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