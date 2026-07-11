Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 11 luglio 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto si svolgeranno oggi, sabato 11 luglio 2026, a partire dalle 20. Sono stati comunicati i numeri più ritardatari e i jackpot aggiornati. La schedina con i numeri estratti sarà disponibile subito dopo le operazioni. Nessuna variazione rispetto alle date precedenti è stata annunciata. Le estrazioni avvengono regolarmente secondo il calendario previsto. I risultati saranno pubblicati sui canali ufficiali e disponibili online.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi sabato 11 luglio 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 40 sulla ruota di Napoli, che non esce da ben 140 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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