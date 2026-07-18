Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 luglio 2026

Da tpi.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'estrazione VinciCasa del 18 luglio 2026 si è svolta alle 20:30. In questa occasione sono stati estratti cinque numeri su quarantotto. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti. La verifica dei numeri vincenti è disponibile pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici. La lotteria si svolge regolarmente con estrazioni settimanali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Estrazione VinciCasa oggi 18 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 16 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 15 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 14 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 13 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it

estrazione vincicasa i numeri vincenti estratti oggi 18 luglio 2026
© Tpi.it - Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 luglio 2026
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

Video VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia

Notizie e thread social correlati

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 maggio 2026Oggi, 18 maggio 2026, alle ore 20:30, si svolge l’estrazione del concorso VinciCasa, un gioco che consente di vincere una casa indovinando cinque...

Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 18 giugno 2026Alle 20:30 di giovedì 18 giugno 2026 si è tenuta l’estrazione del VinciCasa, il concorso che consente di vincere una casa indovinando cinque numeri...

Temi più discussi: VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 15 luglio; VinciCasa, l’estrazione di mercoledì 8 luglio; VinciCasa, l’estrazione di lunedì 13 luglio; VinciCasa, l’estrazione di giovedì 16 luglio.

estrazione vincicasa estrazione vincicasa i numeriEstrazioni Lotto, 10eLotto, Superenalotto: tutto quello che c’è da sapereEstrazioni del Lotto e altre lotterie | Tutti i numeri vincenti estratti oggi | Prossima estrazione | Archivio 10eLotto e Superenalotto. Scopri di più ... tpi.it

estrazione vincicasa estrazione vincicasa i numeriLotto, 10eLotto e SuperEnalotto estrazioni di oggi tutti i numeri vincenti di sabato 4 luglio 2026Si sono concluse le estrazioni di Lotto, 10eLotto, SuperEnalotto, Simbolotto, MillionDay, VinciCasa ed Eurojackpot di sabato 4 luglio 2026. Nella grafica qui sopra trovate tutti i numeri vincenti dell ... datasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web