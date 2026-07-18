Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 luglio 2026

Notizia in breve

L'estrazione VinciCasa del 18 luglio 2026 si è svolta alle 20:30. In questa occasione sono stati estratti cinque numeri su quarantotto. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti. La verifica dei numeri vincenti è disponibile pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici. La lotteria si svolge regolarmente con estrazioni settimanali.