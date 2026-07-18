Estrazione VinciCasa | i numeri vincenti estratti oggi 18 luglio 2026
L'estrazione VinciCasa del 18 luglio 2026 si è svolta alle 20:30. In questa occasione sono stati estratti cinque numeri su quarantotto. La lotteria permette di vincere una casa indovinando tutti e cinque i numeri scelti. La verifica dei numeri vincenti è disponibile pubblicamente, senza ulteriori dettagli sui risultati specifici. La lotteria si svolge regolarmente con estrazioni settimanali.
Estrazione VinciCasa oggi 18 luglio 2026. I numeri vincenti Superenalotto. Stasera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena l’estrazione del gioco VinciCasa, concorso che permette di vincere una vera e propria casa indovinando 5 numeri su 40. Esatto: in caso di vittoria gran parte dell’importo deve essere investito in uno o più immobili. Ma quali sono i numeri vincenti dell’estrazione di oggi? Di seguito i numeri vincenti di oggi, sabato 18 luglio 2026, alle ore 20,30 (aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti): NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE 17 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 16 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 15 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 14 LUGLIO 2026 ESTRAZIONE 13 LUGLIO 2026 Estrazione VinciCasa di oggi 18 luglio 2026: come funziona. 🔗 Leggi su Tpi.it
VinciCasa Risultati Oggi (3 Marzo 2026) | Numeri Vincenti VinciCasa Italia
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