Nel 2002, a Marina di Massa, un giovane Messi di 15 anni si trovava in una pizzeria insieme a Piqué, Fabregas e una coppa. Messi ha celebrato il suo primo trofeo internazionale brindando con Coca-Cola e mangiando pizza. Non ci sono dettagli su altri partecipanti o eventi, solo la scena di un ragazzo che festeggia un successo con amici e cibo.

Lionel Messi ha festeggiato il suo primo trofeo internazionale brindando con un bicchiere di Coca-Cola e mangiando pizza a Marina di Massa. Nell’estate del 2002, Leo aveva appena 15 anni. Era arrivato al Barcellona da pochi mesi e con l’U15 blaugrana volò in Toscana per partecipare al Trofeo Maestrelli: prestigiosa competizione giovanile di quegli anni. L’allenatore dei piccoli fenomeni classe ’87 del Barça era Tito Vilanova, in squadra c’erano pure Gerard Piqué e Cesc Fabregas. “Ricordo di aver accolto il gruppo all’aeroporto di Pisa, indossavano felpe dorate, quella di Leo era almeno un paio di taglie in più. Lui era il piccoletto della squadra, aveva il caschetto e sorrideva poco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Estate 2002, in pizzeria a Marina di Massa ci sono Messi, Piqué, Fabregas e una Coppa...

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