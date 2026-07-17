Messi poteva giocare con la Spagna | il retroscena dei tentativi di Piqué e Fabregas svelati dall'ex allenatore

Da fanpage.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'ex allenatore delle giovanili ha rivelato che Messi avrebbe potuto giocare con la nazionale spagnola. Secondo quanto dichiarato, sono stati fatti tentativi per convincerlo, coinvolgendo anche i giocatori Piqué e Fabregas. La decisione finale non è stata di Messi, che ha scelto di rappresentare un’altra nazionale. La vicenda riguarda i contatti avvenuti durante la sua crescita calcistica e le proposte ricevute in quel periodo.

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Messi avrebbe potuto vestire la maglia della Spagna: l’ex tecnico delle giovanili Ginés Meléndez ha raccontato i tentativi fatti per convincerlo, con l’aiuto anche di Piqué e Fabregas. L’argentino però rifiutò sempre l’ipotesi, scegliendo l'Albiceleste con cui avrebbe poi scritto la storia del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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