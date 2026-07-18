esposizione al sole e tumori un convegno per chiarire

Durante un convegno è stato evidenziato che in estate il rischio di tumori cutanei aumenta con l’esposizione al sole, sia in spiaggia che durante le ore di lavoro all’aperto. È stato precisato che il pericolo non riguarda solo il tempo trascorso in riva al mare, ma anche quello passato sotto il sole per motivi professionali. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dati o sulle misure di prevenzione.

ORBETELLO D’estate il rischio dei tumori legati all’esposizione al sole diventa elevato. C’è da dire anche che non si tratto solo del rischio legato alle ore passate in spiaggia, ma anche all’esposizione al lavoro. Sarà dunque proprio il convegno " Tumori della pelle. Scelte quotidiane per ridurre il rischio e favorire la diagnosi precoce " del progetto Sintesi Orbetello della Zona distretto colline dell’Albegna, a parlare di questa tematica venerdì 24 alle 16.30, al Ristorante I Pescatori di Orbetello ad ingresso libero. Al convegno, aperto al pubblico, parleranno Roberta Caldesi, direttrice della Zona Distretto Colline dell’Albegna;... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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