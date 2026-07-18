Dopo la fine del Mondiale 2026, EA SPORTS FC 26 ha lanciato la versione “Festival del calcio” di Enzo Fernández. La carta, chiamata “Stelle estive”, ha un punteggio complessivo di 96 di valutazione e promette di essere un elemento fondamentale in qualsiasi squadra Ultimate Team. La disponibilità della carta coincide con il rilascio di questa versione speciale, che si distingue per le sue elevate caratteristiche di gioco.

Il momento della verità è arrivato su EA SPORTS FC 26. Con la conclusione del Mondiale 2026, EA ha rilasciato la versione Festival del calcio: Stelle estive di Enzo Fernández, una carta che si candida prepotentemente a diventare il pilastro insostituibile di qualsiasi formazione Ultimate Team. Con una valutazione generale di 96 OVR, il centrocampista del Chelsea è stato trasformato in un giocatore totale, capace di dominare ogni zona del campo. Un profilo tecnico d’élite. Enzo Fernández non è più solo un regista arretrato, ma un elemento capace di coprire il ruolo di CDC, CC e COC con estrema naturalezza. Ecco cosa rende questa carta una “must-have”: Come completare la SBC. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Enzo Fernández “Festival del calcio”: la SBC definitiva per un centrocampo da 96 OVR

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