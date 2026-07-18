Nella notte tra giovedì e venerdì, alcuni individui sono entrati nel bagno “Marzocco” di Tonfano intorno all’una, probabilmente scavalcando il cancello o dal passo a mare. Sono rimasti in acqua fino alle tre del mattino, facendo un bagno nella piscina. I titolari del bagno hanno espresso preoccupazione per la sicurezza, chiedendo cosa potrebbe succedere in caso di malore o incidente durante l’episodio. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sui motivi dell’accesso notturno.

Marina di Pietrasanta, 18 luglio 2026 – Sono entrati al bagno “Marzocco” di Tonfano giovedì all’una di notte, forse scavalcando il cancello o direttamente dal passo a mare, e fino alle 3 si sono concessi un bagno in piscina per concludere la serata. Al di là dell’accesso improprio compiuto da una decina di giovani, cosa che i titolari hanno poi denunciato ai carabinieri di Tonfano consegnando anche i filmati delle telecamere, a preoccupare i gestori è soprattutto il rischio che qualcuno potesse sentirsi male in acqua. “Il nostro personale dormiva nella casa di guardianaggio e non si è accorto di nulla – raccontano i titolari – ma stamani (ieri, Ndr ) hanno trovato mozziconi e bicchieri a bordo piscina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Entrano di notte nella piscina del bagno ‘Marzocco’. Lo sgomento dei titolari: “In caso di malore cosa accadrebbe?”

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