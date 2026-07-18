Enoe era casa e isola di pace Non posso vivere senza di lei
Un uomo ha dichiarato di aver perso una persona cara, descrivendola come una presenza fondamentale nella sua vita. Ha detto che la sua casa e l’isola di pace erano legate a questa persona, affermando di non riuscire a vivere senza di lei. Ha espresso il dolore per un momento inaspettato e difficile da affrontare, sottolineando quanto fosse importante il suo ruolo nella sua quotidianità.
di Vittorio Feltri – Non sapevo di dover vivere questo momento. Ho sperato con tutte le mie forze che non capitasse. Lo sapevo io, lo sapeva lei, lo sanno i miei figli: non penso di riuscire a vivere senza averla al fianco. Non so rivolgermi a lei come fanno tanti, non so parlare ai morti. Non so fingere una speranza che vorrei avere e non ho: quella di saperla felice da qualche parte, protettrice mia, dei nostri figli e dei nipoti. Posso soltanto dire a voi che le voglio bene. Stavo per scrivere che sono felice di averla avuta, ma ho sbagliato parola. La felicità non mi è mai appartenuta, e tanto meno mi apparterrà d’ora in poi. Ho conosciuto momenti di pace, questo sì. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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