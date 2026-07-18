Energia solare in Europa | qual è il sostegno concreto durante la guerra in Iran?
Durante la guerra in Iran, le energie rinnovabili in Europa mostrano un impatto concreto sui costi energetici. Mentre in passato l’effettivo supporto pratico rimaneva incerto, ora si evidenzia una riduzione delle spese grazie all’aumento della produzione di energia solare. La crescita delle installazioni di pannelli fotovoltaici e altre fonti rinnovabili contribuisce a ridurre la dipendenza dai combustibili importati, influenzando direttamente le spese energetiche.
A livello teorico siamo tutti consapevoli del sostegno che le energie rinnovabili dovrebbero offrire. Se in precedenza l’aspetto pratico risultava ancora fumoso, con la guerra in Iran possiamo assistere concretamente alle differenze sostanziali, specie in termini di spesa. In particolar modo parliamo dell’ energia solare, lo strumento che sta consentendo all’Europa di subire in minor quantità l’oscillazione dei prezzi dei combustibili fossili. Tutto questo mentre la guerra continua a mantenere i prezzi di petrolio e gas alle stelle. L’impiego dell’energia solare, come tutte le rinnovabili, rappresenta una svolta importante per l’Europa. Come... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
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