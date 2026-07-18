Energia solare in Europa | qual è il sostegno concreto durante la guerra in Iran?

A livello teorico siamo tutti consapevoli del sostegno che le energie rinnovabili dovrebbero offrire. Se in precedenza l’aspetto pratico risultava ancora fumoso, con la guerra in Iran possiamo assistere concretamente alle differenze sostanziali, specie in termini di spesa. In particolar modo parliamo dell’ energia solare, lo strumento che sta consentendo all’Europa di subire in minor quantità l’oscillazione dei prezzi dei combustibili fossili. Tutto questo mentre la guerra continua a mantenere i prezzi di petrolio e gas alle stelle. L’impiego dell’energia solare, come tutte le rinnovabili, rappresenta una svolta importante per l’Europa. Come... 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Per la prima volta nella storia dell’Unione Europea, l’energia solare ha coperto un quarto dell’intera produzione elettrica mensile del continente @ember_energy #energiapulita #energy #europa #fotovoltaico #impiantifotovoltaici #pannellisolari #solare x.com

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Sempre più polvere sahariana in Europa: crescono inquinamento e rischi per salute ed energia solareUno studio coordinato dall'Istituto Paul Scherrer mostra un aumento fino al 25% delle polveri desertiche negli ultimi dieci anni. Il cambiamento climatico potrebbe aggravare ulteriormente il fenomeno. ticinonews.ch