Emilio Salgari e le avventure a teatro | negli spettacoli il romanziere trovò ispirazione per le sue ambientazioni esotiche

Nel 1883, Emilio Salgari, allora poco più che ventenne, aveva già pubblicato racconti su una testata locale. Quel periodo segnò l'inizio della sua passione per il teatro, che influenzò le sue ambientazioni esotiche nei romanzi. La sua esperienza come autore di racconti di appendice aveva già mostrato il suo talento narrativo, che successivamente si sviluppò attraverso le sue opere più famose.

Era il 1883. Emilio Salgàri aveva poco più di 20 anni. Già si era provato come «appendicista» (autore di racconti di appendice) sulle pagine del giornale veronese La Nuova Arena. Là commentava i fatti politici, sostenendo la politica imperialista dell’Italia, con lo pseudonimo di Ammiragliador. E scriveva di spettacoli: cronache, attente ai lati mondani del rito teatrale, con una buona competenza. Si firmava «Emilius». Sarebbe poi passato nel 1885 al giornale maggiore, L’Arena, dove avrebbe continuato a recensire opere sceniche, senza però comparire con la sua firma. Un libro recente raccoglie ben 126 di quegli articoli, scritti tra il 1883 e il 1885, compresi quelli anonimi per L’Arena. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

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