Emergenza nominati i direttori Carelli | Più stabilità al sistema

Da ilrestodelcarlino.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati nominati dieci nuovi Direttori di Struttura Complessa dal Direttore Generale dell'azienda sanitaria locale. La nomina mira a rafforzare la stabilità e la visione del sistema sanitario regionale. Il direttore ha commentato che l'ingresso di queste professionalità risponde a una volontà di miglioramento e di consolidamento delle strutture. Le nomine riguardano diversi reparti e sono state ufficializzate nelle ultime settimane.

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Sono dieci i nuovi Direttori di Struttura Complessa nominati dal Direttore Generale dell’ AST Pesaro Urbino, Alberto Carelli. "L’ingresso di queste professionalità rappresenta la chiara volontà di dare stabilità e visione al nostro sistema sanitario ", ha dichiarato Carelli. A guidare la rete dell’emergenza degli ospedali di Pesaro e Fano saranno due professionisti di comprovata esperienza. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza di Pesaro. La direzione è affidata a Giancarlo Titolo. Pronto Soccorso e Medicina d’urgenza di Fano: Matteo Marcosignori è un dirigente medico esperto presso il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Ancona, dove ricopre anche il ruolo di sostituto direttore della SOD e coordinatore del Trauma Service. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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