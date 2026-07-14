Regione Puglia | i nuovi direttori di dipartimento Nominati oggi
Oggi la Giunta regionale della Puglia ha ufficializzato le nomine di 13 nuovi direttori di dipartimento. Sono stati anche scelti il nuovo Segretario Generale della Presidenza, quello della Giunta e il responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma. Le nomine sono state approvate durante la seduta odierna, senza ulteriori dettagli sui nomi o le modalità di selezione.
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: La Giunta regionale ha approvato oggi la nomina dei nuovi 13 Direttori di Dipartimento e del Segretario Generale della Presidenza, del Segretario Generale della Giunta e del Responsabile della Struttura autonoma Attuazione del Programma. Prende avvio così la nuova fase di riorganizzazione dell’Amministrazione regionale I soggetti indicati sono stati selezionati tra i partecipanti agli avvisi pubblicati a seguito del percorso di revisione del modello organizzativo “MAIA 2.0”, approvato con D.G.R. n. 543 del 29 aprile 2026, attraverso il quale è stato ridefinito l’assetto delle strutture... 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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