A Napoli si registrano 37 gradi all’ombra con un’umidità del 70%. Gli interventi per gli over 80 sono stati rafforzati, ma la città appare ancora impreparata all’emergenza caldo. Le temperature elevate colpiscono principalmente le persone più fragili, come gli anziani. Non sono stati segnalati interventi specifici aggiuntivi oltre quelli già attivati. La situazione resta sotto osservazione, mentre le temperature rimangono elevate e le condizioni climatiche continuano a preoccupare.

Trentasette gradi all’ombra, un tasso di umidità del 70% e Napoli sembra ancora impreparata all’emergenza caldo, che colpisce soprattutto le persone più fragili come gli anziani. A loro si è rivolta l’attenzione della Protezione civile che da mercoledì scorso e per tutti i giorni della settimana (l’allerta è stata protratta fino alle 20 di lunedì prossimo) ha aperto gratuitamente la terrazza della piscina dello stadio Collana al Vomero ma resta alto il rischio di malori soprattutto per gli anziani soli. A Napoli vivono circa 54 mila persone di almeno 80 anni, che salgono a circa 151 mila nell’area metropolitana e a 314 mila in Campania (dati Istat 2025). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napoli.corriere.it - Emergenza caldo a Napoli, rafforzati gli interventi per gli over 80 in città

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Emergenza caldo a Napoli: interventi urgenti per proteggere i cittadini dalle ondate di calore.A Napoli sono stati attivati interventi urgenti per fronteggiare le ondate di calore estive.

Emergenza caldo, il tasso di mortalità nel mese di giugno segna +3% tra gli over 65: Torino la città più colpitaNel periodo tra il 25 maggio e il 30 giugno, il tasso di mortalità tra le persone over 65 è aumentato del 3% rispetto alla media storica.

Temi più discussi: Allarme caldo in città: domenica sarà bollino rosso; Emergenza caldo, a Napoli e provincia 57mila lavoratori a rischio ondate di calore; Emergenza caldo, venerdì salgono a 16 le città da bollino rosso: Napoli da bollino arancione; Emergenza caldo a Napoli, rafforzati gli interventi per gli over 80 in città.

Napoli, emergenza caldo: appello per riapertura parco dei Camaldoli x.com

Emergenza caldo, temporali e calo delle temperature: scendono i bollini rossi, oggi in 16 città, domani in 14Leggero miglioramento dell'allerta ondata di calore sulla penisola, l’effetto temporali allenta infatti la morsa dell'afa sull’Italia ... fanpage.it

Emergenza caldo, venerdì salgono a 16 le città da bollino rosso: Napoli da bollino arancioneAumentano ancora le città da bollino rosso dove è massimo il rischio caldo per tutta la popolazione. Venerdì 17 luglio sono 16, contro i 15 di domani e i 7 di oggi, i ... ilmattino.it